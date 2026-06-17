Sesiona este miércoles Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido

El Buró Político del Partido Comunista de Cuba convocó en días recientes al Pleno Extraordinario de su Comité Central, con el objetivo de analizar las propuestas de transformaciones económicas y sociales anunciadas —el pasado viernes— por el primer secretario del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Según trascendió, durante el encuentro el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, presentó propuestas de medidas, que serán sometidas a la discusión de la Asamblea Nacional del Poder Popular este jueves.

Las nuevas directrices se centran en la conducción de la economía, la empresa estatal, las oportunidades para los actores económicos no estatales, los cubanos con capital para invertir, vivan o no dentro del país, la gestión agrícola, la energía y la transformación de la banca.

La sesión se desarrolla en el contexto de la compleja situación que enfrenta el país, y en ella se prioriza el debate sobre el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, en correspondencia con el llamado del mandatario a buscar soluciones innovadoras ante las limitaciones del escenario nacional e internacional.

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