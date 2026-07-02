Inicia pruebas el primer sistema de baterías de Cuba en El Cotorro

El primer Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) de Cuba, instalado en la subestación de El Cotorro, en la capital, ha iniciado exitosamente su fase de pruebas con una capacidad de 50 megavatios (MW), según confirmó este miércoles Ismael Ulloa Rodríguez, director adjunto de la Empresa de Construcción e Ingeniería Eléctrica (ECIE).

La información, difundida por la Unión Eléctrica a través de su perfil en la red social Facebook, precisa que el proyecto constituye una innovación estratégica para la estabilización del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), al reducir los disparos automáticos por frecuencia y mitigar los apagones parciales que afectan a la red.

El directivo explicó que la instalación permite regular de manera instantánea la frecuencia y el voltaje del sistema, respondiendo en milisegundos ante fallas imprevistas en plantas termoeléctricas o líneas de transmisión. Cada una de las unidades que componen el BESS cuenta con 50 MW de potencia y 50 megavatios-hora (MWh) de capacidad de almacenamiento, lo que le otorga la facultad de inyectar o absorber energía en fracciones de segundo para mantener la estabilidad del SEN.

De acuerdo con Ulloa Rodríguez, el sistema favorece también la integración de fuentes renovables, al permitir almacenar los excedentes de energía solar generados durante el día en los parques fotovoltaicos de Guanabacoa, El Cotorro y Boyeros, para su posterior inyección en el horario nocturno.

Esta operación no solo optimiza el uso de energía limpia, sino que contribuye significativamente al ahorro de combustible y a la disminución de la dependencia de la generación térmica, en un contexto caracterizado por averías en centrales termoeléctricas y la escasez de portadores energéticos.

El proyecto en El Cotorro forma parte de un programa nacional de mayor alcance, que prevé la instalación de otros tres sistemas similares en la Cujae (La Habana), Cueto (Holguín) y Bayamo (Granma), con un aporte total de 200 MW de regulación inmediata para el país. En cuanto al recurso humano, el directivo destacó que técnicos cubanos debidamente capacitados operan la instalación, lo que garantiza independencia tecnológica y sostenibilidad en el manejo de esta infraestructura.