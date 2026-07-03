Presidente de Cuba chequeó la marcha del programa de transformación digital en hospital habanero

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de #Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, prosiguió en la mañana de este jueves, su recorrido por instituciones de salud en La Habana, que están en procesos inversionistas, desarrollan el programa de transformación digital y aplican la telemedicina en función de elevar la calidad de los servicios médicos. Durante su visita al Hospital Universitario Ginecobstétrico Ramón González Coro, acompañaron al mandatario el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz, y los ministros de Salud Pública y de Comunicaciones, respectivamente, José Ángel Portal Miranda y Mayra Arevich Marín.