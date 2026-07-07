Cuba denuncia en la ONU impacto del bloqueo impuesto por Estados Unidos

En la sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, cuestionó este martes la afirmación del Gobierno de Estados Unidos de que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto al archipiélago no afecta al pueblo cubano.

“Pregúntenle al pueblo de Cuba si sufre o no el bloqueo”, expresó al exponer la necesidad urgente de poner fin al cerco impuesto por Washington. Rodríguez Parrilla subrayó que en los últimos siete meses la política estadounidense hacia Cuba se ha tornado más “cruenta y despiadada”, al añadir el cerco energético que calificó como equivalente a un bloqueo naval y un acto de guerra.

El diplomático denunció las acciones coercitivas dirigidas a impedir la llegada de combustibles, incluyendo amenazas, sanciones y presiones sobre embarcaciones destinadas al suministro energético. Destacó que, además del bloqueo tradicional, se han implementado medidas inéditas de carácter extraterritorial con el objetivo deliberado de provocar una crisis humanitaria y desestabilizar al país, agrega ACN.

Entre las principales afectaciones mencionadas por Rodríguez Parrilla están los prolongados apagones que sufren las familias cubanas, así como las dificultades para acceder a medicamentos, alimentos y otros bienes esenciales. Indicó que la mortalidad infantil ha aumentado de 4,0 a 9,9 muertes por cada 1000 nacidos vivos, lo que representa la pérdida evitable de aproximadamente 1,780 recién nacidos.

El ministro informó que los daños económicos causados por el bloqueo entre marzo de 2025 y febrero de 2026 ascienden a 8,103 millones de dólares, un incremento del 7% respecto al período anterior. Desde la implementación de la política, el impacto acumulado alcanza los 178,700 millones de dólares a precios corrientes.

Finalmente, Rodríguez Parrilla rechazó la narrativa estadounidense que califica a Cuba como una amenaza para su seguridad, afirmando que no existe evidencia alguna que respalde esa acusación. “El bloqueo asfixia y mata, y los costos son responsabilidad del gobierno estadounidense”, concluyó el canciller cubano.

Canal Caribe comparte íntegramente el discurso del canciller cubano.