Embajada de Cuba en Ecuador cesa sus funciones como sede diplomática

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, en respuesta a la arbitraria, injustificada y hostil decisión del gobierno de la República del Ecuador de declarar persona non grata a todo el personal diplomático, consular y administrativo cubano acreditado en ese país, ante la imposibilidad de mantener una representación diolomática, ha decidido prescindir del inmueble utilizado como sede de la Embajada de Cuba, y retirar, con efecto inmediato, todos los atributos y símbolos identificativos de su misión diplomática en Quito.

En consecuencia, a partir de las 10:00 a.m. (hora de Quito) de hoy 6 de marzo de 2026, el inmueble que hasta la fecha ha albergado la Embajada de Cuba en Ecuador cesa sus funciones como sede diplomática.

El gobierno de Cuba lamenta profundamente la acción unilateral e inamistosa del gobierno del Ecuador, que atenta contra el espíritu de respeto y cooperación que históricamente ha caracterizado las relaciones bilaterales entre ambos países.

Esta decisión fue trasladada oficialmente, el 5 de marzo de 2026, por la Embajada de Cuba en Quito a las autoridades ecuatorianas.

La Habana, 6 de marzo de 2026

Reportan sismo perceptible en Guantánamo y Santiago de Cuba

  • Sin comentarios
Reportan sismo perceptible en Guantánamo y Santiago de Cuba
Redacción Caribe
Leer más

Avanza investigación sobre frustrado intento de infiltración terrorista

  • Sin comentarios
Avanza investigación sobre frustrado intento de infiltración terrorista. Autoridades estadounidenses trasladan disposición de cooperar.
Redacción Caribe
Leer más
Tomado de Tribuna de La Habana.

Chequean recuperación del Sistema Eléctrico en La Habana

  • Sin comentarios
La vice primera ministra, Inés María Chapman, recorrió, junto a las autoridades políticas y gubernamentales de La Habana, sitios de interés social afectados tras la caída del sistema electroenergético nacional.
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
12:00 Mesa Redonda
13:00 Ntv Del MediodÍa
14:00 La Epopeya De Angola
● EN VIVO
14:30 Íconos De La Habana
15:00 Revista En Tiempo Real.

Más vistos

Cuba revela nuevos detalles sobre el intento de infiltración armada con fines terroristas

Céspedes del siglo XXI

Intelectuales y artistas cubanos condenan agresión contra Irán

Embajada de Cuba en Ecuador cesa sus funciones como sede diplomática