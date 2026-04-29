Cuba amplía su mercado biofarmacéutico en China con innovadores proyectos

El Doctor en Ciencias Santiago Dueñas, vicepresidente del Grupo Empresarial cubano Biocubafarma, culminó una intensa agenda en China dirigida a impulsar la colaboración científico-tecnológica y comercial entre ambos países.

Durante su visita, se firmaron acuerdos para la creación de dos empresas mixtas y se avanzó en proyectos innovadores contra enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer.

Dueñas sostuvo encuentros con la Comisión Nacional de Desarrollo Regional de China para dar seguimiento a los compromisos de la XIII Reunión bilateral Cuba-China, según informó Biocubafarma en sus redes sociales.

Además, visitó el Centro de Alzheimer en Beijing, donde evaluó el progreso de los proyectos NeuralCIM y CNEURO_201, enfocados en terapias avanzadas contra esta enfermedad y otros padecimientos neurológicos, indica ACN.

Uno de los momentos fundamentales del periplo resultó la visita fue la constitución de Latincell Biotechnology, una alianza entre CIMAB S.A. (de Biocubafarma) y la china JINGHUI (Guangzhou) Biotech Co., Ltd., dedicada a la investigación y producción de terapias celulares, acuerdo que busca acelerar el desarrollo de medicamentos biotecnológicos accesibles para Cuba y otros mercados.

Asimismo, se firmó la creación de Hangzhou Nova Bridge, empresa orientada a la exportación y distribución de productos farmacéuticos chinos hacia América Latina, con el objetivo de garantizar insumos médicos de calidad a precios competitivos en la región.

Expertos destacan que el sector biofarmacéutico requiere años de investigación y rigurosos ensayos clínicos, por lo que cada acuerdo representa un avance crucial. «Estas colaboraciones no solo benefician a Cuba, sino que fortalecen la cooperación Sur-Sur en áreas prioritarias como la neurociencia y la biotecnología», señaló Dueñas.

Con estas acciones, Biocubafarma consolida su presencia en Asia, amplía su cartera de productos y refuerza su capacidad para enfrentar desafíos globales, como el envejecimiento poblacional y las enfermedades crónicas.

Foto: Tomada de la página en Facebook de BioCubaFarma