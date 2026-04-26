Anuncian resultados de emulación campesina en Cuba

En un contexto marcado por significativos desafíos para la producción de alimentos, fueron dados a conocer los resultados de la emulación nacional con motivo del próximo 17 de mayo, Día del Campesino, y en saludo al aniversario 65 de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

La información fue divulgada por Félix Duarte Ortega, miembro del Comité Central del Partido y del Consejo de Estado, quien se desempeña como presidente de la organización agraria.

Foto: ACN

Toda la información, en video.

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