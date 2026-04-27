Inicia la 65 Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica que protegerá a más de 343 000 niños en todo el país

La 65 Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica oral bivalente inició este lunes en La Habana y se extenderá de manera progresiva a todo el país, en una nueva demostración de los logros sostenidos de la salud pública cubana, que ha logrado mantener a los niños libres de esa enfermedad durante más de seis décadas.

En declaraciones exclusivas a la ACN, la doctora Daniuska Hernández Griñán, jefa del Programa Nacional de Inmunización y Vigilancia de Enfermedades Inmuno Prevenibles del Ministerio de Salud Pública, explicó los detalles de esta jornada inmunizadora, que aplicará dos dosis —es decir, dos gotas en cada etapa— a los niños que tengan más de un mes de nacidos y no hayan cumplido los tres años de edad. Además, precisó que en la segunda etapa se reactivará con una dosis única (una gota) a los niños de nueve años, como parte de la estrategia de refuerzo para mantener la eliminación de la poliomielitis en el territorio nacional.

La especialista detalló el cronograma: la primera etapa se desarrollará desde hoy hasta el 2 de mayo, y del 4 al 9 de mayo se habilitará el período de recuperación para aquellos niños que por alguna razón no pudieron vacunarse en las fechas establecidas. La segunda etapa está prevista del 15 al 20 de junio, con su correspondiente recuperación del 22 al 27 de ese mismo mes.

Hernández Griñán destacó que en total serán inmunizados 343 296 infantes, una cifra que representa un alto esfuerzo para el país, sobre todo porque se trata de una vacuna que debe ser importada, lo cual demuestra la importancia estratégica que el Estado cubano concede a la Salud Pública, y en especial a la atención integral de los menores.

Este proceso coincide con la 24 Semana de Vacunación de las Américas y la 15 Semana Mundial de Inmunización, que se realizan bajo el lema: “Tu decisión marca la diferencia”, lo que refuerza el compromiso de Cuba con los objetivos regionales y globales en materia de inmunización.

La poliomielitis, enfermedad grave y potencialmente incapacitante, fue eliminada en Cuba en 1962 tras una campaña de apenas cuatro meses, y desde entonces el país mantiene su condición de territorio libre de esta dolencia gracias a la realización sistemática de estas jornadas de vacunación, consideradas un pilar del modelo sanitario cubano.