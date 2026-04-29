¿Amenaza Cuba a EE. UU.?: Rodríguez Parrilla responde

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, respondió con firmeza a las recientes declaraciones del Departamento de Estado de EE. UU., que señalaban al archipiélago como una «amenaza» para su seguridad nacional.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Rodríguez calificó los argumentos de «absurdos» y «falaces», debido a la desproporción entre Cuba —un país pequeño, en desarrollo y sometido a un bloqueo económico— y la mayor potencia militar y económica del mundo.

Es absurdo que el Departamento de Estado alegue que #Cuba, un país en desarrollo, relativamente pequeño y sometido a una guerra económica brutal, pueda significar una amenaza para la mayor potencia militar, tecnológica y económica del mundo. Lo es, además, sabiendo que Cuba es… pic.twitter.com/eEnHLb4diW — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) April 29, 2026

Rodríguez Parrilla recordó que su país mantiene una política exterior pacífica, sin agresiones ni permisividad hacia actividades terroristas o crimen organizado desde su territorio.

«El gobierno estadounidense y sus agencias lo saben», insistió, y responsabilizó a Washington de fabricar pretextos para justificar sanciones que asfixian a la población civil.

Cuba confirma así sus dificultades económicas debido al bloqueo impuesto por EE. UU., vigente por más de seis décadas y recrudecido bajo administraciones recientes.