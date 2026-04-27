Refinería Hermanos Díaz rompe tabúes y logra refinar crudo nacional mediante innovación tecnológica

Con una vasta experiencia acumulada en el campo de la innovación tecnológica, el colectivo de la Refinería de Petróleo Hermanos Díaz —una de las cuatro instalaciones del país dedicadas al procesamiento de combustibles— logró adecuar sus instalaciones para refinar crudo nacional, en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

Así lo explicó a Granma Irene Barbado Lucio, directora general de la entidad, perteneciente a la Unión Cuba-Petróleo (Cupet), quien precisó que anteriormente esas instalaciones se utilizaban para procesar el crudo pesado que adquiría el país antes del bloqueo petrolero anunciado por la Administración Trump, y que ahora han sido adaptadas para “hacer correr” el crudo de origen nacional.

El ingeniero Víctor Manuel Díaz Despaigne, líder del grupo multidisciplinario que materializó esta innovación, recordó que en etapas precedentes habían logrado procesar el crudo pesado importado mediante la adición de un solvente que elevaba su calidad hasta los 16 grados API, transformándolo así en crudo medio. “Nuestra industria fue diseñada originalmente para trabajar con crudo ligero —señaló—, pero no habíamos pensado en hacerlo con el nacional”.

Sin embargo, la urgencia de obtener nafta para garantizar la continuidad de la extracción en los pozos petroleros domésticos impulsó al colectivo de la Hermanos Díaz a asumir el desafío.

A partir del crudo nacional, caracterizado por su alta viscosidad, elevado contenido de azufre y otros contaminantes, los especialistas lograron poner a disposición del país no solo la nafta requerida, sino también fuel oil y diésel. “Ha sido un proceso paralelo al del Centro de Investigaciones del Petróleo —precisó Barbado Lucio, quien es además miembro del Comité Central del Partido—, caracterizado por mucho estudio y experimentación”.

La directora adelantó que se prevé realizar una nueva “corrida” de crudo nacional, como parte del perfeccionamiento continuo de los procesos industriales que se intensifica con este tipo de petróleo, con el objetivo de lograr derivados de alta calidad y el imprescindible cuidado del medio ambiente.

En una reciente reunión del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con miembros del Consejo Nacional de Innovación (CNI), se dio a conocer también la tecnología desarrollada por el Centro de Investigaciones del Petróleo (Ceinpet) para el aprovechamiento del crudo nacional, basada en la termoconversión.

El jefe de Estado destacó entonces que con este avance “rompimos un criterio, un tabú que había en el país, de que el crudo nacional no se podía refinar, que no se podía emplear en otras cosas, y prácticamente lo teníamos condenado a que se usara directamente en un grupo de termoeléctricas”.

La termoconversión, según explicó el ingeniero Irenaldo Pérez Cardoso, director adjunto de Cupet, es un proceso que permite mejorar las propiedades del crudo pesado y extrapesado —como el extraído de la franja norte petrolera, hoy el más disponible y explotado en el país a pesar de su alta densidad, viscosidad y contenido de azufre— al favorecer la destrucción de algunos de sus compuestos más complejos mediante un calentamiento controlado.

En esencia, esta tecnología logra disminuir la viscosidad del crudo sin necesidad de mezclarlo con nafta, un producto que ha sido severamente afectado por el recrudecimiento del bloqueo, la persecución de los combustibles iniciada en 2019 y el actual acoso energético.

Como parte de esta estrategia, Pérez Cardoso informó la decisión de instalar una planta piloto en la refinería Sergio Soto, ubicada en Cabaiguán, provincia de Sancti Spíritus. La elección de ese sitio responde a la posibilidad de aprovechar las condiciones existentes: disponibilidad de agua, vapor, electricidad y, sobre todo, la experticia de su colectivo laboral, que ha estado procesando este tipo de crudo desde el año 2010.

La implementación de esta innovación contempla, además, una segunda etapa dirigida al desarrollo catalítico a partir de lateritas cubanas. “O sea —puntualizó el directivo—, con nuestros recursos naturales, para rebajar su contenido de azufre, que es otro gran desafío del crudo cubano”.

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