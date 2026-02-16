BRICS: el bloque del Sur Global que desafía el “America First”

Los BRICS se consolidan como un bloque clave del Sur Global que impulsa un multilateralismo alternativo al orden unipolar liderado por Estados Unidos. Con India al frente en 2026, el grupo busca fortalecer la cooperación económica, la desdolarización y la reforma de las instituciones globales para construir un orden mundial más justo y equilibrado.

En un mundo cada vez más fragmentado, el bloque BRICS —Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ampliado a diez miembros con la incorporación de Irán, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos y Bielorrusia— se consolida como uno de los principales contrapesos al orden unipolar dominado por Estados Unidos. Frente al proteccionismo y al lema “America First” de Donald Trump, los BRICS apuestan por un orden mundial multipolar más justo, democrático y equilibrado. En este contexto, la próxima cumbre del grupo, que tendrá lugar en la India en 2026, se perfila como un escenario clave para definir el rol del Sur Global en el siglo XXI.

🇮🇳 India’s 2026 BRICS chairmanship kicks off with first Sherpa/Sous-Sherpa meeting in New Delhi pic.twitter.com/WNC1UDBAI8 — 🅰pocalypsis 🅰pocalypseos 🇷🇺 🇨🇳 🅉 (@apocalypseos) February 11, 2026

De un club de emergentes a actores globales

El BRICS nació en 2009 como un foro de diálogo entre cinco grandes economías emergentes, pero su evolución ha sido mucho más profunda. En la XVI Cumbre de 2024, celebrada bajo el lema “Reforzar el multilateralismo para un desarrollo y seguridad global justos”, los líderes del bloque insistieron en que el BRICS debe convertirse en un “canal primario” de solidaridad entre los países del Sur Global y en una “vanguardia” para impulsar la reforma de la gobernanza global.

En esta línea, en la XVII Cumbre, celebrada en julio de 2025 en Río de Janeiro, los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Vladímir Putin (Rusia), Xi Jinping (China), Narendra Modi (India) y Cyril Ramaphosa (Sudáfrica) reafirmaron su compromiso con la paz, la seguridad y una gobernanza más inclusiva en la declaración final.

Asimismo, los líderes denunciaron el uso del dólar y del sistema financiero como herramientas de “extorsión” y subrayaron la necesidad de un orden internacional más justo y equitativo. Igualmente, los jefes de Estado advirtieron que el multilateralismo debe basarse en el derecho internacional y en la igualdad soberana, reafirmando su apoyo a una reforma profunda de las instituciones globales, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU. Desde entonces, el formato se ha ampliado, incorporando a nuevos socios estratégicos y consolidando un espacio donde se discuten desde seguridad y energía hasta comercio, finanzas y cambio climático.

Multilateralismo frente al proteccionismo

En paralelo, los BRICS han rechazado de forma explícita el unilateralismo estadounidense. Xi Jinping ha urgido a los países del bloque a impulsar la solidaridad, construir una economía global abierta y defender el sistema de comercio multilateral con la OMC como núcleo, oponiéndose al proteccionismo. Este posicionamiento se intensificó cuando Washington, bajo la presidencia de Trump, anunció nuevas rondas de aranceles y amenazó con gravámenes adicionales a las naciones que se “aprovechen” de Estados Unidos. En respuesta, los BRICS reiteraron su apuesta por la cooperación Sur‑Sur, la reducción de la dependencia del dólar y la creación de mecanismos de financiamiento alternativos.

La idea de un “desarrollo de alta calidad” para una mayor cooperación BRICS, impulsada por Xi Jinping, sintetiza este enfoque: se trata de avanzar hacia un crecimiento inclusivo, verde y tecnológicamente avanzado, que beneficie a todos los miembros y no solo a un centro de poder único.

El economista estadounidense Jeffrey Sachs ha señalado que el BRICS puede acelerar la transición hacia un sistema multidivisa. “El dólar seguirá desempeñando su papel, pero será mucho más pequeño entre las muchas monedas”, vaticinó Sachs, quien además ha subrayado que el proceso es inevitable dado la disminución de la participación del PIB y del comercio estadounidense en los volúmenes mundiales.

La importancia del BRICS en el panorama global

Hoy el bloque controla cerca del 40 % del PIB mundial y alrededor del 45 % de la producción de petróleo, lo que le confiere un peso estratégico decisivo en la economía global.

Además, los BRICS han desarrollado iniciativas concretas para reducir la dependencia de las instituciones financieras tradicionales: desde el Nuevo Banco de Desarrollo hasta acuerdos de comercio en monedas locales y proyectos de infraestructura digital pública.

El Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), presidido por Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, ha financiado más de 98 proyectos por un valor de aproximadamente 33 mil millones de dólares desde su creación. La estrategia del banco para 2022‑2026 establece que el 30 % de su financiamiento se realice en monedas locales de los países miembros, lo que refuerza la independencia financiera del bloque.

En el plano político, el BRICS se presenta como un contrapeso al G‑7, ofreciendo un espacio donde los países del Sur Global pueden coordinar posiciones sobre conflictos como Ucrania, Gaza, Sudán y la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. Es así que, la declaración de Río de Janeiro 2025 reafirma el apoyo de los BRICS a una reforma integral de Naciones Unidas, incluido su Consejo de Seguridad, para hacerlo más democrático, representativo y eficiente.

Cuba en los BRICS+

Cuba se incorporó oficialmente como miembro asociado del BRICS el 1 de enero de 2025, junto a otros 12 países. Esta ampliación busca fortalecer la cooperación económica y política del bloque y permitir a los países del Sur Global integrarse eficazmente en los formatos de cooperación del BRICS. El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, destacó que la adhesión de Cuba al BRICS representa una oportunidad para sortear el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la Mayor de las Antillas y reducir la dependencia del dólar.

India en la presidencia 2026

India lidera por primera vez el formato ampliado de los BRICS, que ahora incluye a 10 países, aunque ya había presidido el grupo en 2012, 2016 y 2021. A partir de enero de 2026, este gigante asiático ha presentando una agenda centrada en cuatro pilares. El logo oficial de la presidencia lleva la consigna “Construyendo para la resiliencia, la innovación, la cooperación y el desarrollo sostenible”, un lema que refleja la impronta de la India en el bloque, como uno de sus países fundadores.

Entre los proyectos emblemáticos figura la promoción de la infraestructura digital pública como modelo escalable para el Sur Global, basado en la experiencia exitosa de India en sistemas de identificación digital y pagos electrónicos. También se prioriza la consolidación del formato ampliado de los BRICS mediante cooperación en áreas estratégicas como gobernanza de inteligencia artificial, comercio digital y finanzas verdes.

La primera reunión de sherpas y sub‑sherpas bajo la presidencia india, celebrada en este 10 de febrero, marcó el inicio de los preparativos de la 18.ª Cumbre BRICS, que se desarrollará en la India durante el año. El grupo reiteró su apoyo a Nueva Delhi y respaldó la celebración del encuentro como un espacio para avanzar en la cooperación económica, la seguridad y la reforma institucional.

Guided by the “people-centric” vision of Hon’ble PM for India’s BRICS Chairship, presentations were made on priorities for the people-to-people pillar of BRICS India 2026 at the ongoing first BRICS Sherpa meeting in New Delhi. pic.twitter.com/UfbKQaNSv3 — BRICS 2026 (@BricsIndia2026) February 10, 2026

En el encuentro, el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Ma Zhaoxu, subrayó que el presidente Xi Jinping propuso el concepto de “desarrollo de alta calidad para una mayor cooperación BRICS” y estableció un marco centrado en la paz, la innovación, el desarrollo verde, la justicia y el intercambio entre los pueblos. En la misma línea, el canciller ruso Serguéi Lavrov destacó el papel crucial que los BRICS pueden desempeñar para “hablar con una sola voz, mantenerse firmes y defender el multilateralismo y el derecho internacional”.

Russia ‘Actively Supports’ India’s ‘Relevant, Modern Program’ For Its BRICS Presidency – 🇷🇺 FM Lavrov 📹 BRICS TV pic.twitter.com/MCKhI2I0tb — RT_India (@RT_India_news) February 9, 2026

Para Moscú, el BRICS se ha convertido en un espacio donde los países emergentes pueden resistir la presión de un orden dominado por Washington y avanzar hacia una gobernanza global más equilibrada. También, el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Ryabkov, enfatizó a RT India el papel crucial que los BRICS pueden desempeñar en este panorama para “hablar con una sola voz, mantenerse firmes y defender el multilateralismo y el derecho internacional”.

‘BRICS a Key Force in Unpredictable, Highly Challenging Global Environment’ – 🇷🇺 Deputy FM Sergey Ryabkov Ryabkov emphasised to RT India the critical role BRICS can play in this landscape to ‘speak with one voice, stay strong, defend multilateralism and international law.’ pic.twitter.com/FNVjs2SnNu — RT_India (@RT_India_news) February 9, 2026

Por primera vez, Bielorrusia, socio del grupo, participó en la reunión. El embajador de Bielorrusia en India, Mijaíl Kasko, agradeció a los organizadores por la invitación. Bielorrusia ofreció compartir su potencial tecnológico y sus avances en seguridad alimentaria y hídrica para promover un desarrollo armonioso de los países BRICS, y confirmó su interés en unirse al Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que contribuirá a aprovechar el potencial económico de todos los países miembros y socios del grupo.

La próxima cumbre BRICS en la India se perfila como un punto de inflexión. El gobierno de Narendra Modi ha anunciado una “People’s Summit” de 60 ciudades para proyectar la imagen de India como líder tecnológico y económico del Sur Global, mientras promueve el comercio en monedas locales y la adopción de infraestructura digital pública entre los miembros.

En este escenario, los BRICS no solo buscan consolidar su peso económico, sino también definir una agenda política alternativa: una arquitectura donde sus miembros ocupen un lugar central en la construcción de un orden internacional más justo e independiente. En un mundo donde Trump insiste en la unilateralidad y el proteccionismo, el BRICS llega a la cumbre de 2026 como un bloque que, pese a sus diferencias internas, comparte la convicción de que la paz, la justicia y el desarrollo solo serán posibles si se construyen desde la cooperación y no desde el dominio.