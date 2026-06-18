Pleno del Comité Central del Partido analizó medidas económicas y sociales ante actual contexto de Cuba

El Pleno del Comité Central del Partido analizó, en reunión extraordinaria, la propuesta de medidas económicas y sociales para superar la actual situación del país, ceñida por el recrudecimiento de la política de bloqueo del gobierno de Estados Unidos. El General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución cubana, expresó su apoyo a las decisiones y dijo estar convencido de que del análisis colectivo saldrán las mejores ideas. La reunión extraordinaria del Comité Central del Partido estuvo presidida por su primer secretario y presidente de la República de #Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermúdez, miembros del Buró Político, así como dirigentes del Gobierno y las organizaciones de masas del país.

Nuevo ajuste en el transporte nacional e interprovincial de pasajeros en Cuba comenzará este jueves

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A partir de este jueves 18 de junio, el Ministerio del Transporte implementará un nuevo ajuste a la programación nacional e interprovincial de pasajeros, incluida la ruta marítima Gerona-Batabanó-Gerona, todas las subsidiadas por el Gobierno cubano.
Bernardo Espinosa
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Comité Central del Partido aprueba nuevas propuestas de transformaciones económicas y sociales

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Tras un intenso debate los miembros del Comité Central del Partido en Cuba aprobaron en el Pleno Extraordinario las propuestas de transformaciones económicas y sociales, así como varios acuerdos para su implementación.
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Entregan en Cuba Premio Nacional de Historia al Doctor en Ciencias José Luis Méndez Méndez

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Este miércoles se entregó el Premio Nacional de Historia al Doctor en Ciencias, José Luis Méndez Méndez.
Redacción Caribe
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