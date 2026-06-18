Raúl: Del análisis colectivo e incluso de las discrepancias, saldrán las mejores ideas

Foto Estudios Revolución. 

El Pleno del Comité Central del Partido analizó este miércoles, en reunión extraordinaria, la propuesta de medidas económicas y sociales para superar la actual situación del país, ceñida por el recrudecimiento de la política de bloqueo del Gobierno de Estados Unidos.

El general de Ejército Raúl Castro Ruz expresó su apoyo a las decisiones y dijo estar convencido de que del análisis colectivo saldrán las mejores ideas.

La reunión extraordinaria del Comité Central del Partido estuvo presidida por su primer secretario y presidente de la República, Miguel Diaz-Canel Bermúdez, miembros del Buró Político, así como dirigentes del Gobierno y las organizaciones de masas del país.

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