Expresan fuerzas políticas y asociaciones internacionales solidaridad ante partida de Ramiro Valdés

La partida física del comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, ocurrida el pasado domingo en La Habana a los 94 años de edad, tiene una amplia repercusión fuera de las fronteras cubanas, y diversas voces del ámbito político, social y periodístico en diferentes latitudes se han sumado al duelo que embarga al pueblo de la mayor de las Antillas.

De acuerdo con reportes de la agencia Prensa Latina, el periódico sirio-lanqués Lanka Leader destacó hoy el legado del histórico combatiente y reprodujo el mensaje del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el cual lo calificó como un respetado revolucionario y estadista, en un gesto de admiración hacia quien fuera uno de los más leales colaboradores de Fidel Castro Ruz y último sobreviviente de la generación del Centenario.

Asimismo, el Partido Comunista de Uruguay expresó sus condolencias al pueblo, al Partido y al Gobierno de la mayor de las Antillas, y en declaración de su Comité Ejecutivo reconoció que el comandante de la Revolución cubana «entregó su vida entera a la lucha por la liberación de su pueblo, la defensa de la soberanía de Cuba, la construcción de la Revolución y fue parte de la conducción histórica de la misma».

En Brasil, la Asociación Nacional de Cubanos Residentes José Martí rindió homenaje al comandante Ramiro y exaltó su ejemplo de lucha, evocando en su declaración palabras del inolvidable revolucionario pronunciadas en la conmemoración del aniversario 61 del asalto al Cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953, cuando reafirmó su compromiso con la causa de la independencia y la justicia social que guió todos los pasos de su fecunda existencia, y que hoy sirven de inspiración a las nuevas generaciones de cubanos y a los pueblos del mundo que continúan luchando por su emancipación.