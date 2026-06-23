Califica Bruno Rodríguez de crimen nuevas medidas coercitivas de Estados Unidos contra Cuba

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó de crimen las nuevas medidas coercitivas impuestas este martes contra la nación caribeña, impulsadas por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en un refuerzo del cerco económico que Washington intensifica ante la capacidad de resistencia del pueblo cubano.

El canciller cubano denunció que el gobierno estadounidense continúa los pasos para apretar el cerco a la economía de la mayor de las Antillas, en una escalada que responde al fracaso de la política de agresión contra la Isla y a la imposibilidad de doblegar la voluntad de un pueblo que, a lo largo de más de seis décadas, ha resistido las más crueles arremetidas del imperialismo.

La respuesta de Cuba se produce tras el anuncio del Departamento de Estado de imponer medidas coercitivas contra cinco entidades cubanas: el Banco Financiero Internacional, la empresa financiera Rafin, Almacenes Universales, la empresa estatal GeoMinera y la Siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero, a las que se suma también la ciudadana cubana Annalie Liliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, en un acto que evidencia la naturaleza arbitraria y genocida del bloqueo estadounidense.

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