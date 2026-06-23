Raúl y Díaz-Canel encabezan tributo póstumo al comandante Ramiro Valdés

El general de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, encabezó la primera guardia de honor al comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez -con quien por más de 70 años forjó una entrañable amistad- en un emotivo tributo que tuvo lugar en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde reposan los restos mortales del histórico combatiente.

Junto a Raúl, en el homenaje póstumo, estuvieron el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y los generales de ese cuerpo de Ejército Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, respectivamente, quienes se sumaron al dolor del pueblo cubano y rindieron honores a quien fuera uno de los más leales colaboradores de Fidel.

Muy cerca de la urna, que atesora las cenizas del comandante Ramiro, se encontraban sus condecoraciones, la imagen que retrata la estirpe, la firmeza y la serenidad que siempre acompañaron al legendario guerrillero, y la bandera cubana que presidió el traslado desde Bolivia a Santa Clara de los restos del Che y sus compañeros en 1997.

Ante tanto simbolismo, Raúl y sus acompañantes colocaron rosas blancas a la memoria de quien consagró su vida a la Revolución, y luego del tributo, el líder de la Revolución trasladó su pesar a los familiares del hijo querido de la tierra artemiseña, el asaltante al Cuartel Moncada, el expedicionario del yate Granma, el combatiente de la Sierra Maestra e invasor junto al Che, un hombre que en estos 67 años de duras batallas cumplió, como en la guerra, disímiles misiones, primero en la defensa y la seguridad de la Revolución y sus líderes, luego en el Partido, el Estado y el Gobierno.

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