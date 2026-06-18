Propuestas de transformaciones económicas y sociales en Cuba

Tomado de Cubadebate.

Al presentar ante los diputados el informe sobre las propuestas de transformaciones económicas y sociales, el primer ministro Manuel Marrero Cruz señaló que la interrupción del suministro de combustibles y la afectación de todas las fuentes de ingresos en divisas del país han incidido de manera significativa en el deterioro e inestabilidad de la infraestructura energética, con el consiguiente impacto en la calidad de vida de millones de cubanas y cubanos.

Subrayó que Cuba nunca ha negado la existencia de errores e insuficiencias propias; sin embargo, afirmó que este conjunto de factores ha influido de manera sostenida en la implementación efectiva de las transformaciones del modelo económico y social aprobadas por el Partido en 2011, proceso que mostró resultados positivos hasta mediados de 2019, cuando se produjo un recrudecimiento sustantivo de la política de sanciones del Gobierno de Estados Unidos.

El jefe de Gobierno recordó que el país, en ejercicio de su legítima soberanía, ha impulsado medidas dirigidas a reactivar la economía y corregir distorsiones, esfuerzo fortalecido con la aprobación del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, validado mediante consulta popular.

En el escenario actual, precisó, cualquier propuesta de transformación parte de la premisa de no renunciar a la preservación de las principales conquistas de la Revolución. En ese sentido, explicó que las transformaciones presentadas tienen como fundamento el pensamiento del Comandante en Jefe y se conciben no como una renuncia a la construcción del socialismo, sino como una condición indispensable para su preservación.

El primer ministro recordó una reflexión del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien advirtió que determinadas circunstancias obligarían al país a adoptar decisiones que, de haber contado con suficiente capital y tecnología, probablemente no habría necesitado tomar.

En ese sentido, aseguró que las transformaciones propuestas han sido concebidas sin renunciar jamás al socialismo y bajo el principio rector de “hacer lo necesario para conservar lo esencial”. Explicó que la ampliación de la participación de todos los actores económicos en igualdad de condiciones, el impulso a la inversión extranjera y la utilización de mecanismos de mercado para la asignación de recursos no constituyen una claudicación, sino una respuesta a las circunstancias concretas que enfrenta el país.

Asimismo, señaló que la actualización del modelo económico y social cubano, formalizada en los Lineamientos y en la Conceptualización del Modelo Económico y Social, ha estado marcada por la superación de visiones que asociaban mecánicamente el socialismo con el igualitarismo. En esa dirección, afirmó que la planificación socialista no excluye las reglas del mercado, sino que debe incorporarlas y regularlas en función de los objetivos del desarrollo nacional.

Para la elaboración de las propuestas de transformaciones económicas y sociales se tuvieron en cuenta las indicaciones del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como los planteamientos contenidos en el Programa de Gobierno. También participaron especialistas de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, académicos y representantes de las comisiones económicas del Partido y de la Asamblea Nacional.

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