Se forma la tormenta tropical Arthur, primera de la actual temporada ciclónica

La primera tormenta tropical de la temporada ciclónica actual se formó en la mañana de este miércoles, cuando el centro de bajas presiones localizado en las inmediaciones de las costas de Texas, en Estados Unidos, ganó en organización e intensidad, convirtiéndose en la tormenta tropical Arthur, según informó el Instituto de Meteorología de Cuba en su Aviso de Ciclón Tropical No. 1.

De acuerdo con el parte emitido a las once de la mañana, el sistema presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas superiores, y una presión mínima de 1001 hectoPascal. Su centro fue localizado en los 28.6 grados de latitud Norte y los 95.8 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a 65 kilómetros al este nordeste de Port O’Connor, en Texas.

Arthur se desplaza al nordeste a una velocidad de unos 15 kilómetros por hora y se espera que durante las próximas horas mantenga similar rumbo, aunque incrementando su velocidad de traslación, mientras avanza sobre las costas de Texas y, en la noche, se adentre tierra adentro en las inmediaciones del estado de Luisiana, hasta disiparse por completo.

El Instituto de Meteorología precisó que este sistema no representa ningún peligro para el territorio cubano, por lo que no se prevén afectaciones asociadas a sus efectos. El próximo aviso de ciclón tropical será emitido a las seis de la tarde de hoy miércoles, y las autoridades mantendrán la vigilancia sobre la evolución de este organismo ciclónico, el primero de la temporada que recién comienza.

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