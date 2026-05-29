Vicepresidente cubano se reúne con Lukashenko

El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, sostuvo este viernes un encuentro bilateral con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en la capital kazaja, horas antes del inicio oficial de las sesiones del Consejo Supremo Económico Euroasiático.

La reunión, que transcurrió en un ambiente de cordialidad y respeto mutuo, permitió a ambas autoridades repasar el estado de las relaciones bilaterales, así como explorar nuevas vías de cooperación en sectores estratégicos de interés común.

De acuerdo con Presidencia Cuba, Lukashenko reafirmó el apoyo incondicional de su gobierno a Cuba en este complejo momento y se comprometió a seguir cumpliendo con los acuerdos comerciales y contratos firmados entre las dos naciones.

En junio de 2025, en el contexto del IV Foro Económico Euroasiático y la sesión del Consejo Supremo de la Unión efectuado en Belarús, Lukasenko recibió en Minsk, en visita oficial al presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Entonces, firmaron importantes acuerdos, evaluaron el estado de las relaciones bilaterales y ratificaron la voluntad mutua de impulsar la cooperación comercial, la industria y la biotecnología.

Foto: Estudios Revolución