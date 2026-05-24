Denuncia Fernández de Cossío: EE. UU. provoca crisis humanitaria en Cuba para justificar agresión militar

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, denunció este domingo desde su perfil oficial en la red social Facebook las recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, quien reiteró su intención de mantener y profundizar la política de máxima presión económica contra la Isla, incluso a sabiendas de que ello provocaría una crisis humanitaria que Washington estaría dispuesto a utilizar como pretexto para una agresión militar.

“Debe escucharse bien lo que dice y repite el secretario de Estado de EE. UU. —advirtió Fernández de Cossío en su mensaje—. Según expresa, continuarán aplicando la máxima presión económica contra Cuba. Si se provoca así una crisis humanitaria, asumirán que es una amenaza a 90 millas de EE.UU. y el presidente optaría por una agresión militar”.

Las declaraciones del alto funcionario estadounidense, difundidas por el viceministro cubano, revelan con cruda transparencia la lógica injerencista y belicista que ha caracterizado históricamente la política de Washington hacia La Habana: asfixiar económicamente a un país pequeño, generar sufrimiento entre su población, y luego utilizar ese mismo sufrimiento como excusa para una intervención armada.

Debe escucharse bien lo que dice y repite el Sec Estado de EEUU. Según expresa, continuarán aplicando la máxima presión económica contra Cuba. Si se provoca así una crisis humanitaria, asumirán es una amenaza a 90 millas de EEUU y el Presidente optaría por una agresión militar. — Carlos F. de Cossio (@CarlosFdeCossio) May 24, 2026

En un hilo de denuncias que se multiplicó en las redes oficiales de la cancillería cubana, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, había anticipado horas antes un contundente rechazo a esa misma retórica, al calificar de “mendaz” el libreto repetido por el secretario de Estado.

“El secretario de Estado repite su libreto mendaz e intenta culpar al gobierno de Cuba por el daño despiadado que provoca el gobierno de EE. UU. al pueblo cubano”, escribió Rodríguez Parrilla desde su perfil en Facebook, dejando claro que ningún argumento falaz podrá ocultar la realidad del bloqueo económico, comercial y financiero más largo y cruel que haya sufrido nación alguna.

El canciller cubano fue más lejos al señalar que el diplomático estadounidense actúa en realidad como un simple vocero de intereses corruptos y revanchistas concentrados en el sur de la Florida, un pequeño grupo de exiliados radicales que no representan los sentimientos de la mayoría del pueblo estadounidense ni de los propios cubanos residentes en ese país.

“Habla de una ayuda de cien millones de dólares que Cuba no ha rechazado —subrayó Rodríguez Parrilla—, pero cuyo cinismo resulta evidente ante el efecto devastador del bloqueo económico, comercial y financiero, y el cerco energético”. Una ayuda que, de ser aceptada, no compensaría ni el uno por ciento de las pérdidas acumuladas por más de seis décadas de agresiones.

El ministro recordó además que el secretario de Estado escogió intencionadamente la fecha del 20 de mayo —aniversario de la instauración de la seudorrepública neocolonial bajo la tutela de la Enmienda Platt— para sugerir que Cuba debería regresar a esa vergonzosa condición de dependencia política y económica.

“La Cuba neocolonial y la Enmienda Platt son el pasado. El presente y el futuro son la independencia y la soberanía”, sentenció Rodríguez Parrilla en su publicación, reafirmando la voluntad inquebrantable del pueblo cubano de no retroceder jamás ante las amenazas, por más poderoso que sea el adversario.

Las declaraciones del viceministro Fernández de Cossío y del canciller Rodríguez Parrilla constituyen una nueva advertencia a la comunidad internacional sobre los verdaderos propósitos de la administración estadounidense: no un genuino interés por el bienestar de los cubanos, sino la búsqueda de cualquier excusa para restaurar por la fuerza el dominio perdido hace más de seis décadas.