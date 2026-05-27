Desmiente Minint falsa Nota Oficial 28/2026 sobre toque de queda

El Ministerio del Interior (Minint) desmintió a través de su perfil oficial en la red social Facebook, la circulación de una noticia falsa sobre un supuesto toque de queda nacional en Cuba a partir del próximo primero de junio.

La institución precisó que no ha emitido ninguna Nota Oficial No. 28/2026 relacionada con restricciones nocturnas, multas de hasta 8 000 pesos cubanos ni prórrogas hasta agosto, y enfatizó: “Todo es falso: no hay toque de queda, no hay multas de hasta 8 000 CUP, no hay restricciones nocturnas, no hay prórroga hasta agosto”.

El organismo explicó que la información difundida mezcla instituciones y formatos inventados, utiliza fechas inexistentes y medidas ajenas a la realidad del país, lo que evidencia su carácter engañoso.

El Minint exhortó a la población a verificar siempre en fuentes seguras como los perfiles oficiales de la Presidencia, el propio Minint y los medios de prensa oficiales y acreditados, para evitar la propagación de rumores.

“No te dejes engañar. No ayudes a difundir el pánico. Comparte este desmentido si te importa la verdad”, concluye la publicación del Ministerio del Interior en Facebook.

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