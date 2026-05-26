Plataforma Soberanía facilita acceso digital al pasaporte corriente

El Ministerio del Interior de Cuba anunció la incorporación del servicio de solicitud de pasaporte corriente para ciudadanos mayores de 18 años a la plataforma Soberanía, un sistema digital que busca modernizar y agilizar los trámites públicos en el país.

A través del escenario virtual, los usuarios podrán gestionar su pasaporte de manera rápida, segura y transparente desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Para realizar la solicitud, los interesados deben ser ciudadanos cubanos mayores de edad con plena capacidad jurídica y cumplir con el pago del impuesto correspondiente, que asciende a 2 500 pesos cubanos mediante sello de timbre.

El proceso inicia con el registro o inicio de sesión en la plataforma Soberanía, seguido de la selección del trámite bajo la categoría «Identidad, migratorios y extranjería». Luego, se completa un formulario en línea y se sigue el paso a paso indicado para completar la solicitud.

Entre los principales beneficios de este nuevo servicio destacan la posibilidad de realizar el pago electrónico seguro por medio de Transfermóvil o En Zona, la recepción de notificaciones en tiempo real sobre el estado del trámite y la validez jurídica de los documentos emitidos.

Una vez finalizado el proceso, el ciudadano debe acudir a la oficina correspondiente para recoger el pasaporte, tras un periodo máximo de 30 días hábiles desde la notificación.

Con esta medida, la Plataforma Soberanía amplía su oferta de servicios digitales y reafirma el compromiso del Gobierno cubano de facilitar el acceso a trámites esenciales, reduciendo la burocracia, tiempos de espera y desplazamientos innecesarios para la población.

 

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