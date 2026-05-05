Tributo a los mártires de la masacre de Cassinga

El 4 de mayo de 1978 fuerzas sudafricanas atacaron desmesuradamente un campamentos de refugiados en el poblado de Cassinga, a 250 km de la frontera de Namibia con Angola. Como resultado murieron más de 600 civiles, entre ellos mujeres, niños y ancianos, además de 16 cubanos, 8 de ellos avileños.

Estos héroes y mártires recibieron un homenaje en la conmemoración del aniversario 48 de la barbarie, que contó con la presencia del embajador en Cuba de la República de Namibia, el excelentísimo señor Lebbius Tangeni Tobías.

Foto/ Tomada de ACN