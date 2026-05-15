Implementa Ministerio del Transporte nuevas medidas ante persecución energética de Estados Unidos

En medio de las complejidades derivadas del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, y su variante de persecución energética, el ministro del Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, informó este viernes sobre la adopción de nuevas decisiones en el sector para enfrentar la actual situación energética que afecta al país.

Durante una conferencia de prensa efectuada en la sede del Ministerio del Transporte (Mitrans), el titular precisó que las medidas adoptadas responden a un reajuste necesario de los servicios de los principales operadores del renglón, ante el complejo escenario marcado por el déficit de combustible y lubricantes, así como por la falta de disponibilidad de piezas de repuesto y demás componentes necesarios para el funcionamiento óptimo de los medios de transporte.

Rodríguez Dávila detalló que las acciones implementadas buscan, de manera prioritaria, contrarrestar los impactos del cerco energético, mantener cierto nivel de atención a las funciones esenciales de la sociedad, y avanzar en el impostergable cambio de la matriz energética del país, a partir de la aplicación de la ciencia e innovación como formas para lograr esos propósitos en la esfera del transporte.

Entre las prioridades señaladas por el ministro se encuentran los aseguramientos a la transportación de cargas esenciales para la vida de la nación, la atención a las necesidades de transportación de los pasajeros vinculados con los sectores de la salud y la educación, así como el impulso a proyectos en marcha, mediante financiamiento del Fondo para el Sostenimiento y Desarrollo del Transporte Público. A ello se suman otras acciones que contribuyan a la búsqueda de proveedores alternativos y a flexibilizar y reducir la burocracia en el sector.

En lo concerniente a la transportación internacional de pasajeros, se prevé mantener el aseguramiento de la operación de los aeropuertos con los requerimientos de las aerolíneas que siguen operando en Cuba, garantizar la seguridad de la navegación en el espacio aéreo cubano, y asegurar la descarga rápida de los buques que arriben con mercancías al país.

Respecto a la transportación aérea nacional, el ministro aclaró que se mantendrán los enlaces aéreos mientras las condiciones lo permitan, así como el aseguramiento por vía automotor de los colaboradores cubanos en el exterior a su ingreso a la nación.

Rodríguez Dávila señaló que se mantendrán los flujos actuales en el movimiento marítimo entre Nueva Gerona y Batabanó, y las salidas de ferrocarriles y ómnibus nacionales hasta el próximo martes 16 de junio, con la voluntad de cumplir el principio de respetar y garantizar todas las capacidades que están comercializadas y disponibles hasta ese día.

No obstante, advirtió que a partir de esta fecha será necesario aplicar ajustes hacia la disminución de los servicios, y desde el 17 de junio cambiará la forma de comercialización de las capacidades, desapareciendo la posibilidad a través de las aplicaciones, y realizándose estas en coordinación con los gobiernos locales, en función de prioridades y necesidades urgentes de traslados en cada territorio, con vistas a brindar, en la medida de las posibilidades, soluciones para contener el deterioro y afectación en los servicios.

De igual manera, se mantienen suspendidas las listas de espera ante la reducción drástica en las salidas y la indisponibilidad de pasaje, según explicó el titular del Mitrans.

En cuanto a la transportación local, Rodríguez Dávila precisó que esta responderá a las adecuaciones que realicen las autoridades de cada territorio, tomando en cuenta la disponibilidad real de medios y las capacidades existentes.

El ministro patentó la voluntad de mantener las transportaciones de escuelas especiales hasta el cierre del curso escolar, el servicio especializado de transportación para trabajadores de la salud y el de microbuses y Gazelles en las provincias donde operan actualmente, así como los traslados de pacientes de hemodiálisis, para lo cual resulta imprescindible acelerar la puesta en servicio de 200 autos eléctricos destinados a este propósito.

Como vía alternativa, Rodríguez Dávila instó a aprovechar al máximo los servicios de los triciclos eléctricos, tanto estatales como no estatales, en función de las rutas de mayor necesidad de la población, para lo cual se agiliza la expedición de licencias para la prestación de servicios con medios eléctricos y se avanza en la construcción de estaciones de carga.

Eso, valoró el funcionario, se corresponde con la postura del país de no detenerse, seguir buscando alternativas y soluciones para rebasar este momento con inteligencia y especial enfoque en el bienestar del pueblo, aunque con claridad de que son muchas las insatisfacciones, mucho lo por hacer, pero no decaer en el empeño de seguir trabajando para mitigar los efectos de la situación en esta población.

Acompañaron al ministro en la conferencia otras autoridades del sector y representantes del sistema de empresas asociados al mismo, en un encuentro que evidenció la voluntad del gobierno cubano de informar con transparencia y buscar salidas viables ante las adversidades impuestas desde el exterior.