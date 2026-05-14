Díaz-Canel responde a EE.UU.: Cuba nunca pondrá obstáculos a la ayuda humanitaria

El primer secreatrio del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se pronunció a través de su cuenta en X sobre la experiencia del país en la recepción de ayuda internacional, incluso la proveniente de Estados Unidos.

Díaz-Canel afirmó que Cuba tiene una amplia y constructiva trayectoria en recibir asistencia externa, y que cualquier donante puede dar fe de ello.

Destacó que si el Gobierno estadounidense realmente está dispuesto a ofrecer ayuda en los montos anunciados y conforme a las prácticas universales de la ayuda humanitaria, no encontrará en Cuba ningún obstáculo ni ingratitud.

Sin embargo, calificó la oferta como «inconsecuente y paradójica», dado que Washington mantiene un embargo sistemático y despiadado que afecta colectivamente al pueblo cubano.

Entre las prioridades señaladas por Díaz-Canel están los combustibles, alimentos y medicinas, elementos esenciales para aliviar la difícil situación humanitaria que enfrenta la isla.

En este sentido, el presidente enfatizó que una medida más efectiva y rápida para mejorar las condiciones sería el levantamiento o alivio del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, el cual describió como una acción fría y calculada para inducir la crisis humanitaria.

Finalmente, Díaz-Canel resaltó la positiva y fructífera experiencia de trabajo con la Iglesia Católica en el país, institución que ha colaborado en los esfuerzos de ayuda y solidaridad.

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