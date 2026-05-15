Denuncia Cuba en reunión de cancilleres del BRICS escalada de agresiones de EE. UU.

La reunión de cancilleres del grupo BRICS concluyó este viernes en la capital india, con una destacada intervención del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, quien sostuvo encuentros bilaterales con sus homólogos de Rusia, India y Brasil.

Durante la cita, el titular cubano abordó temas cruciales de la agenda internacional, con énfasis en la necesidad de construir un orden mundial más justo, inclusivo y respetuoso del derecho internacional.

En sus declaraciones, Rodríguez Parrilla reiteró la firme disposición de La Habana de profundizar los lazos de cooperación con los países miembros del mecanismo, así como con otras naciones del Sur Global.

En sus cuentas oficiales en redes sociales, el canciller cubano denunció la escalada de agresiones y la persistencia de medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos contra la mayor de las Antillas. Asimismo, subrayó que estas prácticas violan flagrantemente la Carta de la ONU y los principios del derecho internacional, al tiempo que afectan el desarrollo del archipiélago.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ratificó la disposición de su país a seguir apoyando a Cuba frente al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington durante más de seis décadas.

Lavrov calificó el cerco estadounidense como una medida inaceptable y contraria a la convivencia pacífica, y reafirmó la voluntad de Moscú de fortalecer los vínculos bilaterales con la isla en sectores estratégicos como la energía, el transporte y la agricultura.

La reunión de cancilleres del BRICS —integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más los nuevos miembros incorporados recientemente— sirvió también como antesala de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno prevista para finales de año.

En ese escenario, Cuba ha expresado su interés en estrechar vínculos con el mecanismo, en consonancia con su condición de país en desarrollo y su histórica defensa del multilateralismo.