Ejercicio Meteoro 2026: La Defensa Civil cubana afina sus capacidades en su edición 40

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil ha ratificado el conjunto de acciones fundamentales que se implementarán con el objetivo de robustecer las capacidades y las respuestas del país durante la cuadragésima edición del ejercicio Meteoro 2026, que tendrá lugar este viernes, según confirmó el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) a través de su perfil oficial en la red social Facebook.

Entre las medidas priorizadas sobresale la actualización minuciosa de la documentación rectora del Centro de Dirección del Consejo de Defensa Nacional para Situaciones de Desastres, así como de sus respectivos grupos de trabajo. Se incluyen, además, los planes de alerta temprana y los protocolos de respuesta y recuperación ante el impacto de ciclones tropicales y otros fenómenos hidrometeorológicos extremos, en un contexto donde la precisión y la celeridad resultan vitales.

La temporada ciclónica en la cuenca del océano Atlántico tropical, que abarca el golfo de México y el mar Caribe, se extiende oficialmente desde el 1.º de junio hasta el 30 de noviembre, período que exige el cumplimiento riguroso y detallado de los planes de reducción del riesgo de desastres en todos los niveles territoriales.

Asimismo, se definió la integración de las comisiones encargadas de la protección de la población, la evaluación de daños y necesidades, y las oficinas de trámites para las personas damnificadas. Estas instancias contarán con la participación decisiva de los organismos de la Administración Central del Estado, el sector empresarial, y las organizaciones políticas y de masas, en un ejercicio de articulación institucional sin precedentes.

Meteoro, que desde 1986 se desarrolla en Cuba como un ejercicio popular integral para enfrentar situaciones de desastre, tiene como propósito examinar la preparación de los órganos de dirección y mando en todos los escalones. Su objetivo es potenciar las medidas de respuesta ante eventos como sismos, huracanes de alta intensidad, sequías prolongadas y sucesos de origen sanitario, fortaleciendo así la capacidad de resiliencia nacional.

En esta ocasión, sobresale la incorporación de tecnologías de vanguardia, entre las que figuran la geomática, los sistemas de información espacial y el empleo de drones, lo que permite perfeccionar los procesos de vigilancia, control y toma de decisiones en tiempo real, en total correspondencia con las condiciones actuales del país y los retos impuestos por el cambio climático.

La Defensa Civil cubana reafirma que el ejercicio Meteoro contribuye de manera sustancial a consolidar la cultura de prevención y la resiliencia de la población, garantizando la protección de los recursos de la economía y de la sociedad frente a cualquier amenaza, bajo el principio de que la preparación constante es la mejor estrategia para salvar vidas.