Indisponibilidad de combustibles es la principal causa de los apagones en Cuba

En conferencia de prensa realizada este miércoles, en la sede de la Unión Eléctrica, el ministro de Energía y Minas Vicente de la O Levy, señaló que la indisponibilidad de combustibles, es la causa principal de las elevadas y prolongadas afectaciones del servicio de electricidad en el país.

Además, explicó cómo las Órdenes Presidenciales, el bloqueo energético y las recientes medidas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba, están dirigidas a impedir la llegada de hidrocarburos, a puertos cubanos.