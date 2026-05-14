Indisponibilidad de combustibles es la principal causa de los apagones en Cuba

Tomada del diario Granma.

En conferencia de prensa realizada este miércoles, en la sede de la Unión Eléctrica, el ministro de Energía y Minas Vicente de la O Levy, señaló que la indisponibilidad de combustibles, es la causa principal de las elevadas y prolongadas afectaciones del servicio de electricidad en el país.

Además, explicó cómo las Órdenes Presidenciales, el bloqueo energético y las recientes medidas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba, están dirigidas a impedir la llegada de hidrocarburos, a puertos cubanos.

Tomada de Prensa Latina.

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