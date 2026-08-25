Sincroniza al SEN bloque uno de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez

Este lunes, la Central Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, emblemática instalación del oriente cubano, volvió a entregar su energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) después de una compleja intervención técnica que puso a prueba la pericia de sus especialistas.

La sincronización del bloque uno se concretó a las 8:00 p. m., marcando el fin de una etapa de incertidumbre para el parque generador de la provincia.

El director técnico de la planta, Víctor Hugo González Quiala, explicó que el mayor desafío estuvo en la reparación del domo de la caldera, específicamente en un salidero localizado en el tubo cinco de la pared trasera.

“Fue el punto más álgido de nuestra ruta crítica”, afirmó. “Tras la prueba hidráulica del domingo, tuvimos que intervenir nuevamente para corregir otra fuga menor en la caldera del turbogrupo, pero el equipo respondió con profesionalismo”.

Según precisó Rodríguez Pupo, especialista de operaciones, al momento de la sincronización el bloque ya generaba 140 megavatios y se encontraba en proceso de asimilación progresiva de carga, con el turno de la tarde al frente del panel de control y supervisando cada variable del proceso.

Sin embargo, la noticia positiva convive con una realidad persistente: el bloque dos de la termoeléctrica permanece fuera de servicio desde el verano de 2022, cuando un incendio durante su arranque —tras un mantenimiento que no alcanzó los estándares requeridos— dejó inoperantes componentes clave.

La reincorporación de la Lidio Ramón Pérez al SEN, aunque parcial, alivia la tensión sobre el sistema en un contexto de déficit generación y altas temperaturas que disparan la demanda.

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