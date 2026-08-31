Descentralización y modalidades semipresencial y a distancia, pilares del nuevo curso universitario

En el año del centenario de Fidel Castro, las universidades cubanas mantendrán sus puertas abiertas pese a las dificultades del país, aseguró Deysi Fraga Cedré, directora de pregrado del Ministerio de Educación Superior, en entrevista con Juventud Rebelde.

La funcionaria explicó que el sistema universitario ha optado por una estrategia de descentralización, con profesores y estudiantes vinculados a sus municipios de residencia, y un esquema que combina modalidades presencial, semipresencial y a distancia, según las características de cada centro.

La prioridad, dijo, será garantizar períodos de presencialidad para los estudiantes de primer año —por el valor simbólico del ingreso a la educación superior— y para los de último año, que deberán completar asignaturas y ejercicios de culminación de estudios para incorporarse al trabajo en julio. Cada universidad diseñará su propio calendario, con concentrados de una semana por mes o cada dos meses, y las residencias estudiantiles se redimensionarán para acoger a quienes viven lejos de los centros docentes.

Fraga Cedré destacó el papel de la Unión de Jóvenes Comunistas y la Federación Estudiantil Universitaria en las acciones de verano, y subrayó que la Red Juvenil Comunitaria ha permitido a los estudiantes acompañar al país en sus territorios.

En números, la matrícula universitaria ascenderá a unos 165 000 estudiantes, con un nuevo ingreso de 22 000, mientras que el curso anterior cerró con 30 185 graduados, el 92 % de los que cursaban el último año.

La directora insistió en que no se trata de acomodarse a lo más cómodo —estar cerca de casa— sino de organizar con esfuerzo los períodos de presencialidad en todo el país, manteniendo la exigencia y la calidad en la formación de los futuros profesionales, en un contexto donde las alianzas entre centros y los Colegios Universitarios Municipales han sido claves para sortear las limitaciones.