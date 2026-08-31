Fiscalía General de la República reafirma aplicación estricta de la ley contra sabotaje al Sistema Eléctrico Nacional

La Fiscalía General de la República de Cuba reafirmó hoy, a través de su sitio web institucional, la aplicación estricta de la ley contra todas aquellas personas que, entre 2025 y el primer semestre de 2026, atentaron contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) mediante hechos delictivos tipificados como sabotaje en el Código Penal cubano, en un contexto marcado por la guerra económica y la política de máxima presión del Gobierno de Estados Unidos, que con un cerco energético pretende quebrar la capacidad de resistencia del pueblo cubano y generar desabastecimiento de combustibles e incremento de contingencias en el sistema electroenergético.

En este escenario, el Tribunal Supremo Popular acordó en mayo de 2025 que los actos vandálicos dirigidos a sustraer, dañar o alterar componentes, partes y piezas destinados al SEN, así como otras infraestructuras críticas como el abasto de agua, las comunicaciones y el transporte, constituyen el delito de Sabotaje, previsto en los artículos 125 y 126 del Código Penal, que establecen sanciones de entre siete y treinta años de privación de libertad, privación perpetua de libertad o la pena de muerte para los casos más graves, atendiendo a la afectación a la población y a la seguridad nacional.

Como resultado del enfrentamiento a estos ilícitos, se han iniciado más de 460 investigaciones penales en todo el país durante el período referido, principalmente por los delitos de Sabotaje, Daños, Robo con Fuerza en las Cosas, Hurto y Receptación, con predominio de la sustracción de aceite dieléctrico de diferentes tipos de transformadores, que registró más de 300 denuncias en todas las provincias, con mayor incidencia en Matanzas, Ciego de Ávila, Mayabeque, Santiago de Cuba y Artemisa, así como el corte y robo de cables, alambres, tornillos de la red de distribución eléctrica, el robo de angulares en torres de alta tensión y afectaciones a Parques Solares Fotovoltaicos.

Lo anterior ha provocado interrupciones prolongadas del servicio eléctrico a miles de familias, paralización de centros productivos fundamentales para el abastecimiento de alimentos, agua y comunicaciones, daños a entidades agropecuarias y la imposibilidad de recuperar una parte importante de los transformadores dañados, e incluso, en algunos casos, la pérdida de vidas humanas, cuando los autores fallecieron electrocutados al intentar la sustracción en líneas energizadas, según las investigaciones realizadas por los órganos especializados del Ministerio del Interior.

Estos órganos han establecido que dichas actividades ilícitas se cometen principalmente en lugares de escaso tránsito, poca iluminación y falta de protección, y que el aceite sustraído tiene como destino su comercialización en el mercado informal para su uso como combustible.

La Fiscalía General de la República ha mantenido el rigor en el control de la investigación de estos procesos penales, ha impuesto la medida cautelar de prisión provisional al 87 por ciento de los imputados presentados y ha solicitado sanciones severas, con el empleo de la calificación por delito de Sabotaje, atendiendo a la gravedad de los hechos, la afectación a la población y los daños ocasionados, y ha precisado que pueden ser objeto de decomiso o confiscación los bienes utilizados o provenientes del delito, como vehículos y maquinaria agrícola.

Los tribunales de justicia han actuado con rigor y en 2026 todas las personas juzgadas por hechos ilícitos relacionados con el SEN han sido sancionadas por el delito de Sabotaje, con penas mayoritariamente comprendidas entre nueve y veinte años de privación de libertad, lo que demuestra la contundencia de la respuesta del sistema judicial cubano ante estos actos que agravan la difícil situación energética del país y afectan los esfuerzos que realizan el Estado y el Gobierno para revertirla.

La Fiscalía General de la República subrayó que actos nocivos como los expuestos convocan a continuar incrementando las acciones preventivas y de enfrentamiento, el control riguroso de lo establecido y a elevar la vigilancia por parte de las entidades, las organizaciones y la población en cada comunidad, y reafirmó que, siendo consecuentes con su misión de defender la legalidad socialista y en cumplimiento estricto de la Constitución y las leyes, no habrá impunidad para quienes, en estas complejas circunstancias, afecten el bienestar del pueblo cubano.