Aviso de ciclón tropical No.1: Tormenta tropical Dolly se forma en el Atlántico central

El área de bajas presiones localizada en aguas abiertas del Atlántico central tropical, durante la mañana de este jueves ganó en organización e intensidad, convirtiéndose en la tormenta tropical Dolly, la cuarta de la actual temporada ciclónica.

Tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas superiores y una presión mínima de 1007 hectopascal.

A las once de la mañana de hoy, la región central de Dolly se localizó en los 13.6 grados de latitud Norte y los 38.7 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 2505 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores.

Este sistema se mueve rápidamente al oeste a 39 kilómetros por hora. Durante las próximas 12 a 24 horas se espera que Dolly mantenga similar rumbo y velocidad de traslación, con poco cambio en su intensidad. No obstante, en su cercanía al arco de las Antillas Menores las condiciones ambientales serán desfavorables para su desarrollo y se pronostica que Dolly se debilite, quedando como una onda tropical.

Por la posición de este sistema y la época del año, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución de este organismo.

El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las seis de la tarde de hoy jueves, precisa el Instituto de Meteorología.

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