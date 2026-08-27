Eclipse parcial de Luna será visible en Cuba esta madrugada

El Instituto de Geofísica y Astronomía (IGA), perteneciente a la Agencia de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), informó que entre la noche de este jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 ocurrirá un eclipse parcial de Luna, el cual será visible en el territorio nacional en todas sus fases.

De acuerdo con los especialistas, el fenómeno podrá apreciarse también en el oeste de Asia, África, América y Europa, mientras que la fase final de penumbra será visible desde América, Nueva Zelanda y las islas del Pacífico.

Para los observadores en Cuba, el cronograma del evento será el siguiente: la entrada de la Luna en la penumbra ocurrirá a las 9:22 p.m. de este jueves; el máximo del eclipse tendrá lugar a las 12:12 a.m. de la madrugada del viernes; y la salida de la Luna de la penumbra se producirá a las 3:03 a.m.