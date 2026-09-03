Restablecen servicios de SMS y Transfermóvil tras afectación técnica

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) informó que, tras solventar las incidencias técnicas reportadas durante la jornada del pasado 2 de septiembre de 2026, quedaron totalmente restablecidos los servicios de envío y recepción de mensajes de texto (SMS), así como todas las operaciones vinculadas a su plataforma de transferencias electrónicas Transfermóvil.

De acuerdo con la información oficial ofrecida por la entidad, durante varias horas del miércoles, una contingencia en los sistemas de mensajería afectó la notificación oportuna de las transacciones realizadas a través de ese canal digital, lo cual motivó la decisión técnica de suspender de manera temporal la referida aplicación móvil, con el objetivo de preservar la seguridad y confiabilidad de los datos de los clientes.

Etecsa precisó que, aunque el servicio ya fue restablecido en su totalidad y funciona con normalidad en todo el territorio nacional, sus especialistas en redes y sistemas informáticos mantienen un monitoreo permanente y riguroso del comportamiento de las plataformas, a fin de detectar cualquier eventualidad de forma precoz y garantizar así la estabilidad y calidad de las comunicaciones en el país.

Informaciones relacionadas

Actualizan políticas comerciales y fiscales para dinamizar sectores estratégicos en Cuba

Encabeza Díaz-Canel acto de inicio del curso en la Educación Superior

Prevén afectación de 2090 MW durante la noche de este jueves

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Cartelera de hoy
22:00 SERIE DOCUMENTAL "MÁS ALLÁ DE LOS TITULARES" PARTE III
22:30 EL TIEMPO EN EL CARIBE
22:45 ACTUALIDAD INFORMATIVA
23:00 NOTICIERO CULTURAL
23:30 RESUMEN 24
● EN VIVO

Más vistos

Actualizan marco legal del comercio interior cubano con nuevas disposiciones

Dolly se degrada a onda tropical en el Atlántico central

Encabeza Díaz-Canel intercambio en Marianao por Día de la Defensa

Avería en la caldera deja fuera unidad seis de la termoeléctrica de Nuevitas