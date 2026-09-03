Restablecen servicios de SMS y Transfermóvil tras afectación técnica

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) informó que, tras solventar las incidencias técnicas reportadas durante la jornada del pasado 2 de septiembre de 2026, quedaron totalmente restablecidos los servicios de envío y recepción de mensajes de texto (SMS), así como todas las operaciones vinculadas a su plataforma de transferencias electrónicas Transfermóvil.

De acuerdo con la información oficial ofrecida por la entidad, durante varias horas del miércoles, una contingencia en los sistemas de mensajería afectó la notificación oportuna de las transacciones realizadas a través de ese canal digital, lo cual motivó la decisión técnica de suspender de manera temporal la referida aplicación móvil, con el objetivo de preservar la seguridad y confiabilidad de los datos de los clientes.

Etecsa precisó que, aunque el servicio ya fue restablecido en su totalidad y funciona con normalidad en todo el territorio nacional, sus especialistas en redes y sistemas informáticos mantienen un monitoreo permanente y riguroso del comportamiento de las plataformas, a fin de detectar cualquier eventualidad de forma precoz y garantizar así la estabilidad y calidad de las comunicaciones en el país.