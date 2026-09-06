Desplome del turismo cubano evidencia impacto asfixiante del bloqueo de EE. UU.

La industria turística cubana, uno de los pilares fundamentales de la economía nacional, continúa pagando un alto precio debido al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, así como por otras medidas coercitivas de asfixia financiera y comercial. Así lo revelan las más recientes estadísticas oficiales correspondientes al comportamiento del flujo de viajeros hacia la Isla durante el primer semestre de 2026.

De acuerdo con el informe emitido por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), entre enero y julio de este año se contabilizó la llegada a territorio cubano de 794 492 viajeros. Esta cifra, aunque significativa, representa apenas el 50,2 % de los arribos registrados en igual lapso del año anterior, lo que se traduce en una disminución absoluta de 787 773 personas. En términos de visitantes internacionales —aquellos que pernoctan en el país y se convierten en el principal motor de la actividad turística— el panorama es aún más desalentador: la cifra se contrajo hasta los 419 863, lo que supone una merma del 37,2 % y 708 968 turistas menos que en el mismo período de 2025.

El desglose de las estadísticas por países de procedencia evidencia el impacto selectivo de la hostilidad política de Washington. La caída más abrupta se observó en el mercado canadiense, tradicionalmente el principal emisor de turistas hacia Cuba, con 350 737 visitantes menos. Le siguen en orden de afectación los viajeros procedentes de la propia comunidad cubana residente en el exterior, que disminuyeron en 52 021; los llegados desde la Federación de Rusia, con 50 816 menos; y, de manera elocuente, los ciudadanos estadounidenses, cuyo número se redujo en 39 944, pese a la cercanía geográfica y el interés histórico de ese pueblo por la mayor de las Antillas.

Cabe precisar que, según las definiciones metodológicas de la ONEI, se considera «viajero» a toda persona que se desplaza entre dos o más países, cualquiera que sea el motivo de su traslado o el medio de transporte empleado. En cambio, la categoría de «visitante internacional» queda reservada para aquellos que arriban a una nación distinta a la de su residencia habitual por un período inferior a un año, y cuyos fines principales son el ocio, los negocios, la recreación u otros asuntos personales, excluyendo explícitamente el ejercicio de una actividad remunerada en el país receptor.

Este desplome de las cifras no es fortuito, sino el resultado deliberado de una política de cerco que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido como uno de sus objetivos prioritarios: afectar el sector turístico cubano, privar al país de divisas frescas y generar descontento social. Entre las medidas más lesivas figuran la prohibición de los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba con fines turísticos, la persecución financiera a las transacciones internacionales vinculadas al sector, y la amenaza constante de activar el Título III de la Ley Helms-Burton, que disuade a inversores y turoperadores de todo el mundo.

Fuentes oficiales de la Isla han reiterado en múltiples ocasiones que, de no mediar ese criminal bloqueo y las restricciones unilaterales que impiden a los norteamericanos viajar libremente como turistas, Cuba podría recibir anualmente entre uno y dos millones de visitantes procedentes de Estados Unidos. Este potencial, actualmente truncado, representaría ingresos adicionales por más de 2 410 826 000 dólares para la economía cubana, recursos que se destinarían a fortalecer la infraestructura hotelera, elevar la calidad de los servicios y mejorar las condiciones de vida del pueblo.

El turismo, sector estratégico por su capacidad de arrastre sobre otras ramas de la economía, sigue siendo, pese a las adversidades, un baluarte de la resistencia cubana. Sin embargo, las cifras de la ONEI confirman que el asedio económico se intensifica y que sus efectos se sienten con crudeza en cada indicador, ratificando la urgencia de continuar diversificando mercados y diseñando estrategias innovadoras que mitiguen el impacto de una política que, desde hace más de seis décadas, pretende doblegar la voluntad de un pueblo soberano.