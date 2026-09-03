Díaz-Canel supervisa estrategia de abasto de agua en Cuenca Sur

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó este miércoles la fuente de abasto de agua Cuenca Sur, ubicada a unos 40 km de La Habana. Durante el recorrido, el mandatario verificó el cumplimiento de la estrategia destinada a mejorar el suministro de agua a la población capitalina.

Acompañaron al jefe de Estado el miembro del Buró Político y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el general de cuerpo de Ejército Álvaro López Miera; la vice primera ministra Inés María Chapman y otros integrantes de la dirección del Gobierno cubano.

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