Díaz-Canel supervisa estrategia de abasto de agua en Cuenca Sur

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó este miércoles la fuente de abasto de agua Cuenca Sur, ubicada a unos 40 km de La Habana. Durante el recorrido, el mandatario verificó el cumplimiento de la estrategia destinada a mejorar el suministro de agua a la población capitalina.

Acompañaron al jefe de Estado el miembro del Buró Político y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el general de cuerpo de Ejército Álvaro López Miera; la vice primera ministra Inés María Chapman y otros integrantes de la dirección del Gobierno cubano.

Ofrecemos los detalles



