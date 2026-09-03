Encabeza Díaz-Canel acto de inicio del curso en la Educación Superior

El primer secretario del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, instó este jueves a la comunidad estudiantil universitaria a transformar cada carencia material en un acicate para el pensamiento.

El mandatario llamó a los jóvenes a no permitir que las privaciones impuestas desde el exterior contaminen la esencia ética y formativa de las nuevas generaciones.

Durante el acto central por el inicio del curso escolar 2026-2027 en Educación Superior, desarrollado en la Universidad matancera, el dignatario convidó a los futuros egresados a sumergirse sin reservas en las profundidades del saber.

Exhortó a transitar con audacia las rutas de la investigación y el desarrollo tecnológico, como antídoto contra cualquier intento de subyugar la voluntad nacional.

Subrayó, además, que ninguna limitación objetiva puede esgrimirse como excusa para claudicar en el empeño académico.