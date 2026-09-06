Evalúa Comisión Nacional de Políticas Sociales resultados de atención a familias vulnerables en la capital

La Comisión Nacional de Atención a las Políticas Sociales, presidida por el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, sesionó en la capital para realizar un balance exhaustivo de las acciones y estrategias implementadas en favor de las familias en situación de vulnerabilidad en todo el país.

El encuentro, desarrollado en un ambiente de riguroso análisis, contó con la participación del vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz; el jefe del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del Partido, Rolando Yero Travieso; y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos. Asimismo, estuvieron presentes representantes de las comisiones provinciales y municipales, quienes expusieron las experiencias y desafíos en sus respectivos territorios.

Durante la reunión, Lazo Hernández subrayó la importancia de perfeccionar los mecanismos de detección temprana y seguimiento personalizado a los núcleos familiares que requieren protección especial, en consonancia con los lineamientos de la política social del Estado cubano. Se insistió en la necesidad de articular los esfuerzos de las instituciones locales, los organismos de la administración central y las organizaciones de masas para garantizar que ningún hogar quede desatendido.