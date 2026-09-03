Actualizan políticas comerciales y fiscales para dinamizar sectores estratégicos en Cuba

El Gobierno cubano publicó este jueves en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 73 un paquete de disposiciones jurídicas que actualizan los marcos regulatorios de la inversión extranjera, el comercio exterior y el turismo.

Las normas, calificadas por las autoridades como de alto impacto estructural, buscan dinamizar sectores estratégicos, brindar mayor estabilidad jurídica y generar oportunidades para el desarrollo sostenible del país, en línea con los lineamientos de la política económica trazada por la dirección del país.

En conferencia de prensa, el vice primer ministro y titular del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), Oscar Pérez-Oliva Fraga, detalló el alcance de las medidas.

Entre ellas destacó el decreto ley 128, que modifica la ley 114 «De la Inversión Extranjera».

La norma elimina la obligatoriedad de que los inversionistas foráneos contraten personal a través de entidades empleadoras estatales, y suprime el requisito de autorización previa del Banco Central para abrir cuentas en el exterior.

Pérez-Oliva Fraga subrayó que el decreto ley 128 se complementa con resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que fijan el régimen laboral para las modalidades de Inversión Extranjera Directa, y del Banco Central de Cuba, que reglamenta la apertura de cuentas en el extranjero.

En el ámbito del comercio exterior, el titular del Mincex se refirió a la resolución 126, que establece un nuevo procedimiento para la concesión de facultades, el otorgamiento, modificación y cancelación de nomenclaturas de mercancías de importación y exportación, así como los permisos eventuales.

La norma detalla los requisitos para que las personas jurídicas realicen directamente la actividad de comercio exterior.

También incorpora una lista de productos cuya importación y exportación quedan prohibidas o restringidas, que representa el nueve por ciento de las subpartidas del Sistema Armonizado de Clasificación de Productos vigente en el país.

Entre las novedades, Pérez-Oliva Fraga señaló la actualización de políticas vinculadas a los negocios con capital extranjero.

Destacó la disposición que propicia la asociación de empresas foráneas con entidades no estatales, los cambios en el sector inmobiliario, y la flexibilización para la participación del capital extranjero en el comercio y las inversiones en zonas priorizadas para la conservación y en contextos patrimoniales.

Por su parte, el director jurídico del Ministerio del Turismo, Juan José Álvarez, expuso las cuatro normas del sector publicadas.

Mencionó la resolución del Ministerio de Finanzas, que establece incentivos y beneficios tributarios para fomentar la inversión extranjera y diversificar el desarrollo turístico sostenible y responsable.

Álvarez agregó que se disponen tres reglas jurídicas que contemplan los reglamentos para el transporte turístico, las agencias de viajes y el ejercicio de la actividad de guías de turismo.

Las nuevas normas, que entran en vigor a partir de su publicación, representan un avance en el perfeccionamiento del sistema empresarial cubano y en la estrategia de inserción del país en las cadenas globales de valor, sobre la base de la soberanía y la planificación socialista.

Las autoridades convocaron a los inversionistas a estudiar estas disposiciones y a aprovechar el clima de seguridad jurídica que ofrece Cuba para materializar proyectos que contribuyan al bienestar de la población y al crecimiento económico.