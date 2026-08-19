Refuerzan con cuatro nuevos ómnibus la ruta Holguín–La Habana

La Unidad Empresarial de Base Ómnibus Nacionales en Holguín fortaleció su parque vehicular con la recepción de cuatro nuevos medios, destinados a elevar la calidad y frecuencia del traslado de pasajeros en la ruta Holguín–La Habana, una de las de mayor demanda en el oriente cubano.

Esta inversión, que responde a las prioridades del Ministerio de Transporte por mejorar los servicios a la población, se ejecuta en medio de las limitaciones impuestas por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, así como por el déficit en la disponibilidad de combustible.

Ante ese escenario, la nueva dotación exige una gestión más eficiente de los recursos y un mantenimiento riguroso de los equipos, con el fin de garantizar su vida útil y propiciar el ahorro energético en el trayecto hacia la capital.