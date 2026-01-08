Reeditan en Matanzas Caravana de la Libertad

Como cada 7 de enero la provincia de #Matanzas, en el occidente de #Cuba, se reeditó la Caravana de la Libertad. Este año, en su reedición número 67, se evidenciaron, además, las muestras de apoyo y solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela.

Pleno del partido en Artemisa

Presidente de Cuba encabeza Plenos del PCC en Pinar del Río y Artemisa
Alistan CAI ¨Antonio Guiteras¨ para próxima zafra azucarera
Chequean acciones para reimpulsar la economía en Matanzas
