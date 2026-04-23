Cuba denuncia recrudecimiento del bloqueo y su impacto en el sistema energético

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, reiteró este jueves que el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, junto al cerco energético decretado a inicios de este año, coonstituyen la principal causa de la difícil situación que atraviesa el archipiélago.

En su mensaje publicado en la plataforma X, el canciller enfatizó que quienes responsabilizan al Gobierno cubano de esta crisis son, en realidad, los mismos que manipulan y ocultan los severos efectos de estas medidas coercitivas.

Rodríguez Parrilla destacó la mejoría en la situación del Sistema Electroenergético Nacional tras la llegada de un petrolero ruso, resultado de la solidaridad entre ambas naciones y las gestiones realizadas por el Gobierno cubano. Concluyó su mensaje con una pregunta retórica: «Entonces, ¿el bloqueo es real o no?».

Según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), desde el 8 de diciembre pasado, cuando arribó a Cuba un buque con una carga parcial de fuel oil, el país prácticamente dejó de recibir suministros hasta la llegada del barco ruso el 31 de marzo.

Las posibilidades de adquisición se cerraron aún más a partir del 29 de enero, luego de que el presidente Donald Trump emitiera una orden ejecutiva que impuso sanciones a navieras y productores de petróleo, intensificando la presión sobre terceros países con capacidad para suministrar combustible al archipiélago, agrega ACN.

Vicente de la O, titular del Minem, calificó el impacto del bloqueo energético como «brutal» para la vida nacional y el funcionamiento del sistema eléctrico.

Indicó que, como consecuencia directa, varias fuentes de generación eléctrica que dependen del combustible importado, como las instalaciones de Mariel, Moa y la patana de La Habana, tuvieron que detener sus operaciones completamente.

Foto de portada: sitio web Siglo 22

 

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