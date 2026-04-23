Química e identidad: Cuba deja su marca creativa en olimpiada mundial

La delegación cubana dejó una huella creativa y llena de orgullo en la Olimpiada Internacional de Química «Mendeleev», celebrada en Moscú, al formar la palabra «cubanos» con los símbolos químicos del cobre (Cu), bario (Ba), nitrógeno y osmio (Os).

El ingenioso gesto no solo reflejó su identidad, sino también el talento y dedicación de los jóvenes participantes, ganadores de la medalla de bronce.

El equipo estuvo integrado por los estudiantes Leticia María Merlo Alfonso y Ernesto Alejandro Barrera, del IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez, en Sancti Spíritus, quienes compitieron bajo la guía del destacado profesor Orestes Eduardo Landrove (IPVCE Luis Urquiza Jorge, Las Tunas).

Además, contaron con la mentoría del Dr. Gerardo Manuel Ojeda, quien los preparó en la Universidad de Sancti Spíritus y en su propio instituto, demostrando que, a pesar de no contar con laboratorios de alta tecnología, el esfuerzo y el talento fueron suficientes para alcanzar el logro internacional.

Foto: Tomada de Cubadebate.

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