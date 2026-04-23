Díaz-Canel: «Cada firma es un llamado a la conciencia del mundo»

El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, resaltó este jueves la importancia de la iniciativa «Mi firma por la patria», impulsada por la Sociedad Civil Cubana, como una acción unificadora en defensa de la soberanía nacional y contra lo que describió como «el acoso y la amenaza imperial».

A través de su cuenta en X, Díaz-Canel subrayó que Cuba, como nación libre y soberana, rechaza el genocida bloqueo económico impuesto por el Gobierno de Estados Unidos y exige respeto hacia el sistema político del archipiélago.

Díaz-Canel afirmó que cada firma recogida en esta campaña representa un llamado a la conciencia global para apoyar la autodeterminación del pueblo cubano.

La rúbrica, símbolo central de esta iniciativa, representa el respaldo colectivo y la voluntad de los ciudadanos de mantener los principios revolucionarios.

 

 

Química e identidad: Cuba deja su marca creativa en olimpiada mundial

  • Sin comentarios
Química e identidad: Cuba deja su marca creativa en olimpiada mundial
Redacción Caribe
Leer más

Cuba denuncia recrudecimiento del bloqueo y su impacto en el sistema energético

  • Sin comentarios
Cuba denuncia recrudecimiento del bloqueo y su impacto en el sistema energético
Redacción Caribe
Leer más

Delegación cubana defiende en Ginebra avances en lucha contra la discriminación racial

  • Sin comentarios
Delegación cubana defiende en Ginebra avances en lucha contra la discriminación racial
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
18:30 NOTICIERO CULTURAL
19:00 MESA REDONDA
20:00 NTV EMISIÓN ESTELAR
● EN VIVO
20:45 CULTIVAR CONCIENCIA
21:00 NOVENO INNING

Más vistos

Llegan a hospitales pediátricos de La Habana y otras seis provincias concentradores de oxígeno donados por Unicef

Entra en vigor nuevo decreto ley de Aduanas para fortalecer control fronterizo y agilizar comercio en Cuba

Confirman encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos

Declaración del Gobierno Revolucionario: ¡Girón es hoy y es siempre!