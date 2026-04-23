Díaz-Canel: «Cada firma es un llamado a la conciencia del mundo»

El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, resaltó este jueves la importancia de la iniciativa «Mi firma por la patria», impulsada por la Sociedad Civil Cubana, como una acción unificadora en defensa de la soberanía nacional y contra lo que describió como «el acoso y la amenaza imperial».

#MiFirmaPorLaPatria es más que una firma. Es una acción de unidad en defensa de la soberanía nacional, contra el acoso y la amenaza imperial. Como nación libre, soberana y dueña única de su destino, #Cuba denuncia el intento de asfixia que ha elevado a su más cruel expresión… pic.twitter.com/HYVKZTDiWq — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) April 23, 2026

A través de su cuenta en X, Díaz-Canel subrayó que Cuba, como nación libre y soberana, rechaza el genocida bloqueo económico impuesto por el Gobierno de Estados Unidos y exige respeto hacia el sistema político del archipiélago.

Díaz-Canel afirmó que cada firma recogida en esta campaña representa un llamado a la conciencia global para apoyar la autodeterminación del pueblo cubano.

La rúbrica, símbolo central de esta iniciativa, representa el respaldo colectivo y la voluntad de los ciudadanos de mantener los principios revolucionarios.