Confirman encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos

El diario Granma, en intercambio esta mañana con el subdirector general a cargo de EE. UU. del Minrex, Alejandro García del Toro, indagó acerca de recientes publicaciones de la prensa extranjera sobre reuniones entre funcionarios de EE. UU. y Cuba en La Habana.

García del Toro expresó: «Es un asunto sensible que, como hemos dicho, manejamos con discreción.

«Pero puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos. Por la parte estadounidense participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado y por la parte cubana, a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores.

«En el marco de la reunión, ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios, como ha sido mencionado por medios de prensa estadounidenses. Todo el intercambio se produjo de forma respetuosa y profesional.

«La eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad para nuestra delegación. Este acto de coerción económica, es un castigo injustificado a toda la población cubana. Es también, un chantaje a escala global contra estados soberanos, los cuales tienen todo el derecho de exportar combustibles a Cuba, en virtud de las normas que guían el libre comercio».

(Tomado de Granma)

 

Evocan en La Habana a los mártires de Humboldt 7

  • Sin comentarios
Evocan en La Habana a los mártires de Humboldt 7
Redacción Caribe
Leer más

Cuba agradece a Europa y América por su apoyo contra bloqueo de Estados Unidos

  • Sin comentarios
Cuba agradece a Europa y América por su apoyo contra bloqueo de Estados Unidos
Redacción Caribe
Leer más

Cuba e India exploran alianzas para impulsar producción de arroz

  • Sin comentarios
Cuba e India exploran alianzas para impulsar producción de arroz
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
16:00 LUCES Y SOMBRAS
16:30 CARIBE NOTICIAS
17:00 ENLACE NACIONAL.
● EN VIVO
17:30 DOCUMENTAL "CONVERSANDO CON EL CAPITÁN ANTONIO NÚÑEZ JIMÉNEZ SOBRE SU AMIGO FIDEL¨
18:00 INFORMATIVO DE LA CIENCIA CUBANA

Más vistos

Llegan a hospitales pediátricos de La Habana y otras seis provincias concentradores de oxígeno donados por Unicef

Declaración del Gobierno Revolucionario: ¡Girón es hoy y es siempre!

¨Mi firma por la Patria¨ convocó la sociedad civil cubana en el contexto de Patria

Coloquio Patria: convoca Díaz-Canel a construir una narrativa de verdad frente a la guerra mediática