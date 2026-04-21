Entra en vigor nuevo decreto ley de Aduanas para fortalecer control fronterizo y agilizar comercio en Cuba

El nuevo compendio normativo del sistema aduanero cubano, que incluye el decreto ley 108 «De Aduanas», su Reglamento y nueve resoluciones complementarias, entró oficialmente en vigor este martes tras concluir el período de vacatio legis establecido a partir de su publicación en la Gaceta Oficial No. 7 del 20 de enero de 2026.

Según confirmó la Aduana General de la República (AGR) a través de su sitio web institucional y redes sociales oficiales, la puesta en práctica de estas disposiciones constituye un paso trascendental en el proceso de perfeccionamiento institucional y la necesaria actualización del marco jurídico que rige la labor de este órgano en el cumplimiento del encargo estatal.

De acuerdo con la nota oficial emitida por la entidad, el nuevo andamiaje legal ha sido diseñado para armonizar plenamente con los postulados de la Constitución de la República, los estándares y mejores prácticas internacionales promovidos por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), así como con el resto de las normativas vigentes en materia de comercio exterior, tributos y finanzas aplicables en el país.

Facilitación del comercio y seguridad en frontera

El decreto ley 108 y su Reglamento, contenido en el decreto No. 134, responden a la necesidad dual de garantizar una mayor facilitación del comercio internacional y responder con mayor eficacia a las exigencias de seguridad en frontera. Para ello, las nuevas disposiciones introducen procedimientos significativamente más ágiles, transparentes y profesionales, dirigidos a optimizar la gestión de riesgos y el control de las operaciones de importación y exportación, así como el despacho de viajeros y envíos postales.

Las nueve resoluciones complementarias que acompañan al cuerpo principal detallan aspectos específicos de la operatoria aduanera, los cuales están disponibles para consulta detallada de los operadores económicos y la población general.

Preparación y divulgación durante los 90 días previos

La AGR precisó que durante los 90 días transcurridos desde la publicación en la Gaceta Oficial hasta la fecha de entrada en vigor, se ejecutó un intenso programa de preparación y capacitación. Este incluyó intercambios directos con actores económicos estatales y no estatales, autoridades vinculadas al comercio y al transporte, así como una amplia campaña de divulgación y acciones de atención a la población para esclarecer los cambios en los procedimientos.

Los interesados pueden acceder al texto íntegro de las normas complementarias y los cuerpos legales principales a través del portal web oficial de la Aduana General de la República y mediante la consulta de la Gaceta Oficial en su formato digital.