Recibe Díaz-Canel a canciller de Panamá

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de #Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo hoy un encuentro con el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de #Panamá, Excelentísimo Señor Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. Acompañaron al canciller panameño, el Embajador de Panamá en nuestro país, Edwin Abel Pitty Madrid; el asesor presidencial, Marcos Caisuutti; y el Asesor del Ministro de Relaciones Exteriores, Adolfo Ahumada. Por la parte cubana, participaron miembro del Buró Político y Canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, así como la Directora General de América Latina y el Caribe del Minrex, Ileana Núñez Mordoche.