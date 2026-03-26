Recibe Díaz-Canel a canciller de Panamá

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de #Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo hoy un encuentro con el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de #Panamá, Excelentísimo Señor Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. Acompañaron al canciller panameño, el Embajador de Panamá en nuestro país, Edwin Abel Pitty Madrid; el asesor presidencial, Marcos Caisuutti; y el Asesor del Ministro de Relaciones Exteriores, Adolfo Ahumada. Por la parte cubana, participaron miembro del Buró Político y Canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, así como la Directora General de América Latina y el Caribe del Minrex, Ileana Núñez Mordoche.

Concede presidente de Cuba entrevista a director del Canal Red, Pablo Iglesias

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En entrevista trasmitida en televisión nacional, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de #Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dialogó con el Director del Canal Red, Pablo Iglesias.
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Universidad de La Habana graduó a estudiantes en Interpretación de Lengua de Señas Cubana

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El Aula Magna de la Universidad de La Habana acogió la graduación de un grupo de estudiantes de la carrera de Técnico Superior de Interpretación de Lengua de Señas Cubana.
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Canciller de Cuba recibe a su homólogo de Panamá

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El Miembro del Buró Político y Ministro de Relaciones Exteriores de #Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, recibió a su homólogo de #Panamá, Excelentísimo Señor Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, quien cumple una visita de trabajo en La Habana.
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