Cuba reajusta programación de ómnibus y trenes ante escasez de combustible

El Ministerio del Transporte informó, en conferencia de prensa, ajustes de frecuencias en itinerarios de Ómnibus y Trenes Nacionales, así como en la ruta marítima Gerona-Batabanó-Gerona, y en la transportación urbana de pasajeros, en correspondencia con el escenario energético que enfrenta Cuba.

El titular del sector, Eduardo Rodríguez Dávila, explicó que las nuevas medidas fueron aprobadas por el Consejo de Ministros y están dirigidas a garantizar, de forma limitada, servicios esenciales para la población y el tráfico de cargas, en medio de la indisponibilidad de combustible.