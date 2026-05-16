Meteoro 2026, ejercicio clave en la preparación de Cuba y su estructura de mando

Como parte del Día Nacional de la Defensa, que se realiza cada viernes en Cuba, desde comienzos de año, tuvo lugar el Ejercicio Popular de las Acciones en Situaciones de Desastre «Meteoro 2026».

La sesión de trabajo estuvo encabezada por el presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Durante la reunión, que dio inicio a las actividades en toda la nación, desde del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el general de Ejército Raul Castro Ruz, líder al frente de la Revolución cubana, envió un saludo a todos los participantes y los convidó a realizar con calidad este imprescindible Ejercicio de preparación.

Foto tomada de presidencia Cuba.