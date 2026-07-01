¿Mapa interactivo sobre transferencias en Cuba?

El colectivo OXIDE NETWORK, integrado por jóvenes desarrolladores de Matanzas, presentó un mapa interactivo digital que permite consultar y reportar el estado de las transferencias bancarias en los negocios de esa ciudad, según informaron los perfiles oficiales de Juventud Técnica y de la periodista Yuni Moliner en la red social Facebook.

La herramienta clasifica los establecimientos en cuatro categorías: verde, cuando aceptan transferencias sin dificultad; amarillo, si aplican comisión; azul, cuando establecen límites; y rojo, si rechazan el pago electrónico.

Los usuarios pueden añadir locales no registrados y dejar notas sobre su experiencia, agrega ACN.

El acceso al mapa se realiza mediante la dirección electrónica matanzas-map.rf.gd, donde se actualizan los reportes de la población sobre el cumplimiento de la política de bancarización.

En Cuba la negativa de numerosos comercios a aceptar transferencias bancarias contradice la normativa vigente, que obliga a recibir pagos electrónicos como parte de la estrategia nacional de bancarización.

La Resolución 111/2023 del Banco Central de Cuba limitó las operaciones en efectivo entre actores económicos a un máximo de cinco mil pesos, mientras que la Resolución 93/2023 del Ministerio de Comercio Interior estableció la obligatoriedad de contar con facilidades de pago electrónico.

El Decreto Ley 91/2024 fijó sanciones de entre 20 y 60 cuotas, equivalentes hasta 60 mil pesos, además de suspensiones o cierres de negocios reincidentes, para quienes incumplan la normativa.

Entre las dificultades señaladas figuran recargos ilegales, códigos QR inoperantes, escasez de efectivo y fallas técnicas en plataformas como Transfermóvil y EnZona, lo que afecta tanto a consumidores como a negocios.

Autoridades reconocieron que la fiscalización resulta compleja, aunque se aplican multas y cierres de establecimientos, en un contexto donde la política de bancarización busca reducir el uso de efectivo y modernizar la economía.

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